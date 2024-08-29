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Маричал высказался об игре Майсторовича и Лепского в центре обороны «Динамо»

Маричал высказался об игре Майсторовича и Лепского в центре обороны «Динамо»
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Уругвайский центральный защитник московского «Динамо» Николас Маричал прокомментировал игру в начале сезона своих конкурентов по позиции — Ивана Лепского и серба Милана Майсторовича.

— В начале сезона здорово проявили себя молодые центральные защитники Милан Майсторович и Иван Лепский, и теперь конкуренция на этой позиции возросла. Это плюс для вас лично?
— Да, я видел, что парни здорово сыграли в первых матчах. И действительно, конкуренция на два места в центре обороне теперь очень высокая. Это хорошо, потому что здоровая конкуренция помогает тебе расти. Плюс всегда есть замена для тех, кто-то по каким-то причинам не может играть, — приводит слова Маричала пресс-служба «Динамо».

23-летний защитник Николас Маричал пропустил начало сезона РПЛ в связи с участием в Кубке Америки — 2024 в составе сборной Уругвая.

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