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Сергей Ташуев назвал команду, которая удивила его на старте сезона РПЛ

Сергей Ташуев назвал команду, которая удивила его на старте сезона РПЛ
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о команде, которая больше всего удивила его после шести туров Российской Премьер-Лиги.

«Приятно удивляет «Локомотив». Команда играет с молодыми ребятами, футболисты прогрессируют и растут — это важно. Интересный проект, Галактионов хорошо работает. Пока что это самое яркое впечатление после 6-го тура.

Удержатся ли в топе? Им обязательно нужно усиливаться. Если кто-то, не дай бог, получит травму, им будет тяжело. Нужно свежее восприятие. Есть структура игры с правильной и быстрой атакой. У «Локомотива» мало сильных футболистов в обойме. 100% обоймы не хватит на весь сезон. Никто не застрахован от травм», — приводит слова Ташуева Metaratings.

«Локомотив» в текущем сезоне чемпионата России набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Также московская команда занимает первое место в турнирной таблице группы В в Кубке России. Команда набрала девять очков за три матча.

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