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Нападающий «Локомотива» Сулейманов рассказал, чем похожи Батраков и Лоськов

Нападающий «Локомотива» Сулейманов рассказал, чем похожи Батраков и Лоськов
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал яркую игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Батраков мне уже надоел, все вопросы про него (смеётся). Он молодец, хорошо старается, пусть и дальше так продолжает. В сборную России его вызвали заслуженно. Лоськова и Батракова не сравнивал, но, думаю, у них похожее видение поля», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

19-летний атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков в текущем сезоне сыграл в восьми матчах красно-зелёных из девяти возможных во всех турнирах, в том числе во всех шести матчах РПЛ. На счету футболиста три забитых мяча и пять результативных передач в чемпионате России.

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