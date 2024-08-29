17-летний игрок «Динамо» Окишор отреагировал на дебютный дубль за первую команду

17-летний полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор высказался о дебютных голах за бело-голубых в матче 3-го тура Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1). Напомним, на счету хавбека в этой встрече два гола и одна результативная передача.

«Я счастлив. Это просто счастье. Игралось легко. Я счастлив играть на родном стадионе», — сказал Окишор в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Окишора в первой команде «Динамо» два выхода на замену в матчах РПЛ с общим игровым временем две минуты и два матча Кубка России с общим игровым временем 107 минут.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

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