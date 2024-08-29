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17-летний игрок «Динамо» Окишор отреагировал на дебютный дубль за первую команду

17-летний игрок «Динамо» Окишор отреагировал на дебютный дубль за первую команду
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17-летний полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор высказался о дебютных голах за бело-голубых в матче 3-го тура Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1). Напомним, на счету хавбека в этой встрече два гола и одна результативная передача.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«Я счастлив. Это просто счастье. Игралось легко. Я счастлив играть на родном стадионе», — сказал Окишор в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Окишора в первой команде «Динамо» два выхода на замену в матчах РПЛ с общим игровым временем две минуты и два матча Кубка России с общим игровым временем 107 минут.

После трёх матчей в группе A «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 0 очков в активе, самарцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Спартак» (6).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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