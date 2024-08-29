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Сегодня, 29 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей раунда плей-офф Лиги Европы 29 августа (время — московское):

20:00. «Петрокуб» (Молдавия) – «Лудогорец» (Болгария) (0:4);

20:00. АПОЭЛ (Кипр) – РФШ (Латвия) (1:2);

20:00. «Эльфсборг» (Швеция) – «Мольде» (Норвегия) (1:0);

21:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Ягеллония» (Польша) (4:1);

21:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Динамо» Мн (Беларусь) (1:0);

21:00. «Бешикташ» (Турция) – «Лугано» (Швейцария) (3:3);

21:30. «Стяуа» (Румыния) – ЛАСК (Австрия) (1:1);

21:45. «Хартс» (Шотландия) – «Виктория» Пльзень (Чехия) (0:1);

22:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – ПАОК (Греция) (0:4);

22:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Ференцварош» (Венгрия) (0:0);

22:00. ТСЦ (Сербия) – «Маккаби» Т-А (Израиль) (0:3);

22:00. «Рапид» В (Австрия) – «Брага» (Португалия) (1:2).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.