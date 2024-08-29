Эдуард Мор назвал футболиста «Химок», который может вырасти в серьёзного игрока

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, на какого игрока обратил внимание в составе подмосковных «Химок».

«Я бы выделил Фаринью. Это физически мощный атлет. Он выигрывает всю верховую борьбу, очень опасен при стандартах у ворот соперника. Да и с мячом играет очень неплохо. Это очень уверенный в себе молодой человек. Эти качества его выделяют. Если он будет хорошо к футболу относиться, то может прогрессировать и вырасти в серьёзного игрока», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

22-летний панамский центральный защитник Эдгардо Фаринья перешёл в подмосковные «Химки» из панамского «Индепендьенте» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету четыре матча в РПЛ с двумя забитыми голами и один матч в Кубке России. За сборную Панамы Фаринья провёл семь матчей, в том числе четыре — на Копа Америка — 2024.