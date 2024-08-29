Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 августа, пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Ранее определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Начало жеребьёвки — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет видеосервис Okko.

Впервые групповой этап Лиги чемпионов пройдёт в новом формате. Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий. Клубы получат по два соперника из каждой корзины — в том числе из своей.

Корзина 1: «Реал» Мадрид (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лейпциг» (Германия), «Барселона» (Испания).

Корзина 2: «Байер» (Германия), «Атлетико» Мадрид (Испания), «Аталанта» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Арсенал» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтёр» (Украина), «Милан» (Италия).

Корзина 3: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Зальцбург» (Австрия), «Лилль» (Франция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия).

Корзина 4: «Слован» (Словакия), «Монако» (Франция), «Спарта» Прага (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Болонья» (Италия), «Жирона» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Штурм» (Австрия), «Брест» (Франция).