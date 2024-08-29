Врач «Динамо» объяснил отсутствие Лаксальта и Бальбуэны в заявке на матч КР с «Крыльями»
Поделиться
Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, почему в составе команды на матч Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» отсутствовали Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна. Встреча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ состоялась вчера, 28 августа. «Динамо» одержало победу со счётом 5:1.
Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9' 2:0 Окишор – 21' 2:1 Костанца – 42' 3:1 Окишор – 45+1' 4:1 Гладышев – 57' 5:1 Макаров – 83'
«Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна пропустили матч с «Крыльями» по решению тренерского и медицинского штаба, чтобы дать ребятам дополнительный день восстановления после игры с «Краснодаром», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В составе «Динамо» отличились Денис Боков, Виктор Окишор (дважды), Ярослав Гладышев и Денис Макаров. За «Крылья Советов» забил Фернандо Костанца (с пенальти).
Комментарии
- 29 августа 2024
-
10:23
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:05
-
09:04
-
09:00
-
08:46
-
08:46
-
08:34
-
08:30
-
08:30
-
08:09
-
07:33
-
07:10
-
06:54
-
06:37
-
06:07
-
05:57
-
05:54
-
05:30
-
05:09
-
04:53
-
04:44
-
04:02