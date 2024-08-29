Врач «Динамо» объяснил отсутствие Лаксальта и Бальбуэны в заявке на матч КР с «Крыльями»

Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, почему в составе команды на матч Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» отсутствовали Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна. Встреча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ состоялась вчера, 28 августа. «Динамо» одержало победу со счётом 5:1.

«Диего Лаксальт и Фабиан Бальбуэна пропустили матч с «Крыльями» по решению тренерского и медицинского штаба, чтобы дать ребятам дополнительный день восстановления после игры с «Краснодаром», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В составе «Динамо» отличились Денис Боков, Виктор Окишор (дважды), Ярослав Гладышев и Денис Макаров. За «Крылья Советов» забил Фернандо Костанца (с пенальти).