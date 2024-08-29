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Карло Анчелотти отреагировал на регистрацию «Барселоной» Даниэля Ольмо

Карло Анчелотти отреагировал на регистрацию «Барселоной» Даниэля Ольмо
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как отнёсся к тому факту, что «Барселона» зарегистрировала полузащитника Даниэля Ольмо.

― Кристенсену, который вроде как должен был вернуться через месяц, поставили срок возвращения через четыре месяца. Благодаря этому «Барселона» зарегистрировала Дани Ольмо. Что вы думаете по этому поводу?
― Этот вопрос нужно адресовать Ла Лиге. Мы уважаем все клубы, всех игроков и всех, кто принимает решения, — приводит слова Анчелотти известное испанское онлайн-издание AS.

Напомним, «Барселона» зарегистрировала Ольмо, футболист принял участие в матче с «Райо Вальекано» и отметился забитым мячом. К каталонцам Даниэль присоединился в августе из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.

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