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Игрок «Пари НН» Ведерников: приятно было сыграть с «Краснодаром», это мой второй дом

Игрок «Пари НН» Ведерников: приятно было сыграть с «Краснодаром», это мой второй дом
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Футболист «Пари НН» Данила Ведерников высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Победу со счётом 1:0 в этой встрече одержали «быки».

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 36'    

«Конечно, игрового тонуса как такового нет, первый матч — 90 минут. В конце было уже тяжеловато, но за счёт характера пытались, бились. Второй тайм провели намного лучше, чем первый. Если вы заметили, первый тайм мы весь без мяча бегали, оборонялись, перестраивались. Во втором уже были какие-то подходы, могли забить.

Приятно было сыграть с «Краснодаром», потому что я там провёл шесть лет. Это как мой второй дом. Обидно, что проиграли, но это футбол», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

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