Защитник «Химок» Терехов: в команде большое количество футбольных и нефутбольных проблем

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом» (0:4).

«Если мы проиграли «Локомотиву» со счётом 0:4, то можно сказать, что мы провалили матч. Тяжело сказать, почему у «Химок» мало что получалось в этой игре. У нас есть большое количество футбольных и нефутбольных проблем. С этим будем разбираться», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились Егор Погостнов, Тимур Сулейманов (дважды) и Дмитрий Радиковский.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.