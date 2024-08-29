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Защитник «Химок» Терехов: в команде большое количество футбольных и нефутбольных проблем

Защитник «Химок» Терехов: в команде большое количество футбольных и нефутбольных проблем
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Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом» (0:4).

«Если мы проиграли «Локомотиву» со счётом 0:4, то можно сказать, что мы провалили матч. Тяжело сказать, почему у «Химок» мало что получалось в этой игре. У нас есть большое количество футбольных и нефутбольных проблем. С этим будем разбираться», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились Егор Погостнов, Тимур Сулейманов (дважды) и Дмитрий Радиковский.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

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