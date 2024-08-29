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Черданцев: переговоры по Соболеву завершились принятием положительного решения

Черданцев: переговоры по Соболеву завершились принятием положительного решения
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о планируемом трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Тогда: Соболев — в «Зенит», Сергеев — в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решён окончательно», — написал Черданцев в телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Соболев близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой.

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