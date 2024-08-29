Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей популярности.

«За мной следят больше всех людей в мире. Когда вы говорите о Криштиану, вы оказываетесь в центре внимания, это нормально», — сказал Роналду в своём YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

Собственный канал Криштиану Роналду в YouTube стал самым быстрым за всю историю платформы по количеству затраченного времени для набора первого миллиона подписчиков. По информации ESPN, для мирового рекорда каналу Роналду потребовалось 90 минут.

39-летний форвард перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На его счету пять побед в Лиге чемпионов.