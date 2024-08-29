Михаил Галактионов высказался о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Антона Миранчука. Ранее Миранчук покинул клуб после завершения срока контракта и сейчас находится без команды.

«Есть ли вероятность, что Антон Миранчук присоединится к команде? Мне сложно комментировать данную ситуацию. Это очень большая, развёрнутая тема, на которую за один раз и не ответишь. Все прекрасно знают наши тёплые отношения с Антоном. До последнего надеялись, что он может остаться. Но на сегодняшний день я о таких разговорах не слышал, только через прессу. Комментировать это на сегодняшний момент не совсем актуально», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».