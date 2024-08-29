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Защитник «Локо» Сильянов: перед матчем Погостнов сказал, что забьёт гол на второй минуте

Защитник «Локо» Сильянов: перед матчем Погостнов сказал, что забьёт гол на второй минуте
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками». «Локомотив» разгромил соперника со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Погостнов – 4'     2:0 Сулейманов – 43'     3:0 Сулейманов – 57'     4:0 Радиковский – 81'    

«Конечно, довольны игрой команды в матче с «Химками», ведь счёт 4:0 и контролировали игру. Что касается быстрого забитого мяча, то Погостнов сказал, что забьёт гол на второй минуте, вот и забил», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились Егор Погостнов, Тимур Сулейманов (дважды) и Дмитрий Радиковский.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

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