Защитник «Локо» Сильянов: перед матчем Погостнов сказал, что забьёт гол на второй минуте

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками». «Локомотив» разгромил соперника со счётом 4:0.

«Конечно, довольны игрой команды в матче с «Химками», ведь счёт 4:0 и контролировали игру. Что касается быстрого забитого мяча, то Погостнов сказал, что забьёт гол на второй минуте, вот и забил», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились Егор Погостнов, Тимур Сулейманов (дважды) и Дмитрий Радиковский.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.