Радич: Барко? В России сильные легионеры со временем начинают деградировать

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался о футболисте московского «Спартака» Эсекьеле Барко.

– «Спартак» пригласил Барко, которым стали все восхищаться. Это действительно можно назвать топ-трансфером, поставив его на один уровень с условным Промесом?

– Надо подождать. В России так часто бывает: приходит сильный иностранец с хорошим уровнем. Но, оказываясь внутри лиги, начинает слегка деградировать. Предъявлять к себе меньше требований, считать, что может сыграть вполноги. Свой уровень в РПЛ сильным легионерам сохранить трудно, — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Барко в текущем сезоне сыграл семь матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за «Ривер Плейт» и «Атланту Юнайтед». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам шести стартовых туров. Красно-белые набрали 11 очков и отстают от лидера РПЛ «Локомотива» на четыре очка.