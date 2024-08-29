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Защитник «Крыльев Советов» Грибакин поделился эмоциями от дебюта в основном составе

Защитник «Крыльев Советов» Грибакин поделился эмоциями от дебюта в основном составе
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Илья Грибакин высказался о дебюте в основном составе в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:5).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

— Приятно, что тренеры доверили мне выйти в стартовом составе и я провёл на поле весь матч. Считаю, были и хорошие моменты в моей игре и не очень, которые привели к голам. Это достаточно хороший шаг в большой футбол. Дай бог, чтобы дальше всё было хорошо. Будем работать. Понятно, что результат матча с «Динамо» неудовлетворительный. Много пропустили — так не должно быть. Будем исправляться.

— Когда ты узнал, что выйдешь в стартовом составе? Что говорил Игорь Осинькин?
— Догадывался в понедельник, узнал, что сыграю во вторник на предыгровой тренировке. Игорь Витальевич сказал, чтобы я делал, что умею — спокойно, не кипел. Надо показывать всё, в чем я неплохо себя проявлял.

— Ларин перед матчем сказал, что его трясёт, он переживает, а ты вообще ходишь спокойным, будто так и должно быть.
— Да, кстати (улыбается). Мне Юрич перед игрой написал: «Тебя трясёт?» Нет, конечно. Мне всегда как-то просто было выходить на дебютные матчи в ФНЛ и Второй лиге. Вышел получить удовольствие и поиграть в футбол. Я выхожу на поле получать удовольствие. Я люблю это дело. Почему я должен сильно волноваться? — сказал Грибакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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