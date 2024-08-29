Михаил Галактионов оценил опасность лидерства «Локомотива» в чемпионате и Кубке России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что команда занимает первые места в турнирных таблицах Российской Премьер-Лиги и группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Как вы считаете, не начинается ли самый опасный отрезок для такой молодой команды?

— У нас каждый матч — это опасный отрезок. Вы же видите, насколько плотная таблица. Всё очень относительно. Надо правильно подходить к матчам.

А что касается вызова… А какой вызов? Есть группа игроков, которую нам очень важно сделать сбалансированной, команду надо сделать дисциплинированной. Мы потихоньку, поэтапно к этому двигаемся. Страсть и самоотдача у ребят присутствуют, они получают удовольствие от этой модели игры. Приятно развивать всё это. Каждый матч — это отдельная и важная история, которую надо проходить. Загадывать, заглядывать вперёд не надо. Спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камушки. Очень важно ту дисциплину и организацию сохранять и двигаться от матча к матчу, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».