Деян Радич: состав у ЦСКА не топовый, поэтому нужен был классный тренер

Бывший вратарь «Ростова» и футбольный агент Деян Радич высказался о работе сербского специалиста Марко Николича в ПФК ЦСКА. По его мнению, у армейцев не топовый состав, поэтому они и стремились подписать высококлассного тренера.

– Марко Николич тоже неплохо начал. Но потом два поражения подряд с прямыми конкурентами. Как вам его работа?

– Марко привыкает в своей роли. Хоть он и молодой тренер, но у него большой опыт. Уверен, ЦСКА с ним будет бороться за тройку. ЦСКА и взял Марко, потому что понимает: состав у них не топовый. Поэтому был нужен классный тренер, который сможет собрать конкурентоспособную команду. Марко на это способен, – приводит слова Деяна Радича интернет-портал «РБ Спорт».

ЦСКА набрал 10 очков и идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.