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Футболист «Зенита» Васильев: три матча подряд не побеждаем и играем не совсем внятно

Футболист «Зенита» Васильев: три матча подряд не побеждаем и играем не совсем внятно
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев поделился мнением о проигранном матче в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, единственный гол в составе «Зенита» забил именно Васильев. В серии пенальти удача была на стороне «Акрона» — 5:4. Дмитрий отметил, что горечь от поражения перебивает радость от забитого мяча.

«После игры с «Акроном» всё равно больше горечи, чем радости от забитого гола. Тем более в третьей встрече подряд не можем победить, да и играем не совсем внятно. В Самаре тоже не смогли собраться, чтобы прервать эту серию — две ничьих подряд, а с «Акроном» ничья и поражение в серии пенальти. Так что осадок очень неприятный», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

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