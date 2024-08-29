Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шэмрок Роверс — ПАОК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» заявили, что ещё не завершили летнюю трансферную кампанию

В «Динамо» заявили, что ещё не завершили летнюю трансферную кампанию
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что московский клуб всё ещё не завершил летнюю трансферную кампанию. По его словам, бело-голубые активно работают над новыми подписаниями.

«Мы активно работаем над трансферами. Как работа будет завершена, мы всё объявим. Времени до закрытия трансферного окна осталось немного», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после шести стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В Кубке России (Пути РПЛ) после трёх матчей «Динамо» набрало шесть очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице своей группы.

Материалы по теме
В «Динамо» зажглась 17-летняя звезда! Он помог красиво разобрать «Крылья». Видео
В «Динамо» зажглась 17-летняя звезда! Он помог красиво разобрать «Крылья». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android