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В «Динамо» оценили инициативу Газизова подать открытое письмо из-за судейства

В «Динамо» оценили инициативу Газизова подать открытое письмо из-за судейства
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил идею гендиректора «Динамо» Махачкала Шамиля Газизова подать открытое письмо из-за работы судей на матчах РПЛ.

«Писать открытое письмо по судейству или не писать — выбор каждого клуба, это политика либо клуба, либо его руководителя. На мой взгляд, бороться с ветряными мельницами — не самое полезное, что можно делать.

Но перспективное обсуждение — это важно. Мы должны для начала понять, какие подходы будут использоваться нашими рефери, в каком направлении у нас развивается судейство. Исходя из этого, мы будем формировать отношение к конкретным эпизодам: была ли оценка эпизода ожидаемой или нет», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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