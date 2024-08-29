Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

«На данный момент в чемпионате Испании все матчи трудные. Во всех смыслах. Очень жарко, несмотря на позднее начало встреч. Матч будет напряжённым… И открытым. Потому что «Лас-Пальмас» любит играть в футбол и владеть мячом», — приводит слова Анчелотти известное испанское онлайн-издание AS.

Напомним, матч 3-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом» состоится сегодня, 29 августа. Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария». В качестве главного арбитра встречи выступит Хорхе Буэно Матео. Начало матча — в 22:30 по московскому времени. «Реал» после первых двух туров набрал четыре очка, «Лас-Пальмас» — одно.