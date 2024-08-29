Олег Василенко назначен на пост главного тренера «Черноморца»

Новым главным тренером новороссийского «Черноморца» стал Олег Василенко. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Черноморец» рад приветствовать Олега Петровича на должности главного тренера бело-синих и желает ему успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей!» — написано в заявлении клуба.

Ранее клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Вадима Гаранина.

В матче 7-го тура Мелбет Первой лиги новороссийский клуб сыграл вничью с московским «Торпедо» — 1:1.

«Черноморец» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за семь матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», который заработал 15 очков за аналогичное количество игр.