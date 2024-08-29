Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шэмрок Роверс — ПАОК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Василенко назначен на пост главного тренера «Черноморца»

Олег Василенко назначен на пост главного тренера «Черноморца»
Комментарии

Новым главным тренером новороссийского «Черноморца» стал Олег Василенко. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Черноморец» рад приветствовать Олега Петровича на должности главного тренера бело-синих и желает ему успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей!» — написано в заявлении клуба.

Ранее клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Вадима Гаранина.

В матче 7-го тура Мелбет Первой лиги новороссийский клуб сыграл вничью с московским «Торпедо» — 1:1.

«Черноморец» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за семь матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», который заработал 15 очков за аналогичное количество игр.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android