Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Окишор — наша яркая, но далеко не единственная звездочка

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о молодом футболисте Викторе Окишоре.

«Очень рад за наших молодых ребят. Талант Вити Окишора был давно заметен. Уже в 14 лет он выступал за «Динамо-2», причём с отличной статистикой. Мы очень рады, с Витей у нас долгосрочный контракт. Созданы все условия для его развития. Мы видим, что он ими пользуется. Это хорошо и для академии, и для Окишора, и для клуба. У «Динамо» есть хорошее будущее. Витя — наша яркая, но далеко не единственная звездочка», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 28 августа, «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в матче Фонбет Кубка России со счётом 5:1. В составе «Динамо» отличились Денис Боков, Виктор Окишор (дважды), Ярослав Гладышев и Денис Макаров. За «Крылья Советов» забил Фернандо Костанца (с пенальти).