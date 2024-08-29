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Врач «Динамо» ответил, повлияет ли вино, подаренное Гальдамесом, на восстановление Нгамалё

Врач «Динамо» ответил, повлияет ли вино, подаренное Гальдамесом, на восстановление Нгамалё
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Врач московского «Динамо» Александр Родионов ответил, повлияет ли вино, подаренное защитником «Крыльев Советов» Томасом Гальдамесом, на восстановление нападающего бело-голубых Муми Нгамалё. Гальдамес подарил вино в качестве извинений за столкновение в матче 5-го тура чемпионата России, когда Нгамалё получил травму и не смог продолжить игру.

— Гальдамес подарил Нгамалё вино после игры. Может ли это повлиять на восстановление?
— Оно же сухое, поэтому всё будет хорошо, — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 28 августа, «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в матче Фонбет Кубка России со счётом 5:1. В составе «Динамо» отличились Денис Боков, Виктор Окишор (дважды), Ярослав Гладышев и Денис Макаров. За «Крылья Советов» забил Фернандо Костанца (с пенальти).

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