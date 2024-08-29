Деян Радич: «Динамо» и «Локо» не собираются тратить сумасшедшие деньги

Бывший вратарь «Ростова» и сербский футбольный агент Деян Радич высказался о летних трансферных кампаниях «Динамо» и «Локомотива». По его мнению, эти клубы не собираются тратить большие деньги. Также Радич ответил на вопрос о малом количестве трансферов в РПЛ из Сербии текущим летом. Он признался, что предлагал российским клубам некоторых своих футболистов.

"Я слышал, что эти клубы не собираются тратить сумасшедшие деньги. У «Локомотива» с финансами не все хорошо, а у динамовцев и без того классный состав. Если на рынке появится игрок, который будет соответствовать по цене-качеству, то они этим воспользуются.

Почему летом в РПЛ мало трансферов из Сербии? Стечение обстоятельств. Нет какой-то причины. Знаю, что российские клубы все еще активно работают на местном рынке. Есть две недели. Полагаю, трансферы еще возможны. Я своих игроков тоже предлагал в Россию. Не срослось", — приводит слова Деяна Радича «РБ Спорт».