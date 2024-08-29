Олег Василенко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Черноморца»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко высказался о назначении на должность.

«Я рад оказаться в Новороссийске. Это футбольный город. «Черноморец» — клуб, который стремительно развивается и благодарен руководству за оказанное доверие и оперативность. Очень профессиональный подход.

В детстве с мамой я приезжал в Новороссийск поддерживать команду и поэтому для меня большая честь здесь оказаться. Мы с тренерским штабом, с командой будем стараться двигаться вперёд. Что касается игры, я сторонник вертикального, скоростного футбола. Поговорим с ребятами, мне хочется, чтобы мы так играли. Современный футбол очень быстрый и агрессивный, и мы к этому обязательно придём», — приводит слова Василенко официальный сайт клуба.