Президент ялтинского «Рубина»: не скрою, мы заинтересованы в игроке уровня Соболева

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников высказался о перспективе подписания нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. По мнению функционера, в этом трансфере нет ничего невозможного, и клуб заинтересован в нападающем уровня Соболева.

«Не скрою, мы заинтересованы в игроке такого уровня, как Александр Соболев. Всё возможно! Но решение, в первую очередь, за главным тренером нашей команды. Далее оценим возможности нашего бюджета и мнение игрока. Если все составляющие совпадут, то почему нет? Ялта — прекрасный город, город счастья!» — сказал Шапошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ялтинский «Рубин» выступает во Второй лиге (дивизион «Б»).