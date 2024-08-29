«Всё ещё в наших руках». Тренер «Пари НН» Илич — о положении в группе Кубка России

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:1).

«Вышли на игру с лидером нашей кубковой группы немного напуганными, но после перерыва стали играть гораздо лучше и смелее. У нас были моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали.

У «Пари НН» в Кубке лишь одно очко после трёх матчей? В нашей кубковой группе очень сильные команды, такие как ЦСКА и «Краснодар». Кроме того, нам предстоит домашняя встреча с «Ахматом». Впереди три игры, и всё ещё в наших руках. Сдаваться мы не собираемся», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари НН».

«Пари НН» занимает последнее, четвёртое место в группе С. Команда набрала одно очко за три игры. На первой строчке располагается «Краснодар» (9).