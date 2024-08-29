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Гендиректор «Акрона» Власов: нам не принципиально было обыграть именно «Зенит»

Гендиректор «Акрона» Власов: нам не принципиально было обыграть именно «Зенит»
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Гендиректор «Акрона» Алексей Власов поделился эмоциями от победы в матче Кубка России с «Зенитом». Основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти удача была на стороне «Акрона» — 5:4.

— Ощущение классные. Это очень приятно. Но в первую очередь спасибо ребятам, они это сделали. Главное, не останавливаться и двигаться дальше в чемпионате. Думали мы победили за счет настроя и спокойствия, которое до этого не хватало. Плюс правильные слова главного тренера. Ребята верили в себя, двигались вместе. За себя и того парня.

— Было ли принципиально обыграть именно «Зенит»?
— Нет. Нам важно выигрывать в каждой игре. И продолжать двигаться вперед. Нет такого, что нам важно обыграть «Зенит», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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