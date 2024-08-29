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Дзюба — о словах Слуцкого: я самая сексуальная телега, высококачественная

Дзюба — о словах Слуцкого: я самая сексуальная телега, высококачественная
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Бывший нападающий «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба ответил на заявление главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Российский специлиаст назвавал Дзюбу медленной телегой.

«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Всё, что говорит Слуцкий, надо слушать», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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