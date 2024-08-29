Защитник «Химок» Сергей Терехов: ничего хорошего нет, что в команде 33 футболиста

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался о большом количестве футболистов в заявке клуба.

«Надо задавать вопрос генеральному директору «Химок», почему у нас 33 футболиста в команде. Как-то тренируемся тремя полноценными составами, ничего хорошего в этом нет. Это не моё дело, спросите у генерального директора, как и чем он занимается», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 28 августа, «Химки» проиграли московскому «Локомотиву» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 0:4. В составе железнодорожников забитыми мячами отметились Егор Погостнов, Тимур Сулейманов (дважды) и Дмитрий Радиковский.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков за три игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.