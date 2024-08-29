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Игрок «Химок» Степанов: «Локомотив» — хорошая команда, будет бороться за чемпионство в РПЛ

Игрок «Химок» Степанов: «Локомотив» — хорошая команда, будет бороться за чемпионство в РПЛ
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Защитник подмосковных «Химок» Данил Степанов высказался по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Погостнов – 4'     2:0 Сулейманов – 43'     3:0 Сулейманов – 57'     4:0 Радиковский – 81'    

«Мы можем себя упрекнуть во всём — проиграли «Локомотиву» 0:4. Так бывает, это не наш день. «Локомотив» — хорошая команда. Мне кажется, они будут бороться за чемпионство», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Химками» состоялся накануне, 28 августа. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 4:0. На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Егор Погостнов, забив после подачи с углового от Марио Митая. На 43-й минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Сулейманов оформил дубль с передачи Сергея Пиняева. На 82-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

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