Игрок «Химок» Степанов: «Локомотив» — хорошая команда, будет бороться за чемпионство в РПЛ

Защитник подмосковных «Химок» Данил Степанов высказался по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

«Мы можем себя упрекнуть во всём — проиграли «Локомотиву» 0:4. Так бывает, это не наш день. «Локомотив» — хорошая команда. Мне кажется, они будут бороться за чемпионство», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Химками» состоялся накануне, 28 августа. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 4:0. На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Егор Погостнов, забив после подачи с углового от Марио Митая. На 43-й минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Сулейманов оформил дубль с передачи Сергея Пиняева. На 82-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.