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Игрок «Локомотива» Радиковский поделился эмоциями от дебютного гола за железнодорожников

Игрок «Локомотива» Радиковский поделился эмоциями от дебютного гола за железнодорожников
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Радиковский поделился эмоциями после победы над «Химками» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Химками».

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Погостнов – 4'     2:0 Сулейманов – 43'     3:0 Сулейманов – 57'     4:0 Радиковский – 81'    

«Рад, что забил дебютный гол в первом же матче. У нас всегда настрой боевой. Никто не ставит себя выше остальных. Мы доказываем своей игрой, что достойны победы. Посмотрим, к чему это приведёт в конце сезона», — заявил Радиковский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Химками» состоялся накануне, 28 августа. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 4:0. На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Егор Погостнов, забив после подачи с углового от Марио Митая. На 43-й минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Сулейманов оформил дубль с передачи Сергея Пиняева. На 82-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.

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