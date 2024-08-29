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Костанца: результат «Крыльев Советов» с «Динамо» ужасен, говорить нечего

Костанца: результат «Крыльев Советов» с «Динамо» ужасен, говорить нечего
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:5).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«Особо нечего говорить по игре, потому что результат для нас ужасен. Думаю, мы способны улучшить нашу игру. Мы должны понимать, что с «Динамо» у нас вышла другая команда, которая не сыгранна. Мы не привыкли играть вместе. Не знаю, что сказал Осинькин после игры, потому что я уже был в раздевалке», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В составе «Динамо» отличились Денис Боков, Виктор Окишор (дважды), Ярослав Гладышев и Денис Макаров. За «Крылья Советов» забил Фернандо Костанца (с пенальти).

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