Батраков ответил, что не знает, в какую сборную поедет — основную или молодежную

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о попадании в расширенный список национальной команды России, а также в состав молодёжной сборной страны.

«Есть ли понимание, куда поеду? Нет, сам жду», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Национальная команда России 5 и 7 сентября проведёт два товарищеских матча: с Вьетнамом и Таиландом. Игры пройдут в Ханое (Вьетнам). Молодежная сборная России сыграет в двух товарищеских играх со сверстниками из Вьетнама 6 и 9 сентября.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и Беларусью (4:0).