Гендиректор «Акрона»: Для Васютина матч с «Зенитом» – отдельная история
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался об игре вратаря команды Александра Васютина в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом». Васютин — воспитанник академии сине-бело-голубых.
Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2' 1:1 Тимошенко – 54'
«Васютина мы приглашали не для того, чтобы он взял пенальти в игре с «Зенитом». Мы знали о его качествах. Не то, чтобы мы знали, что он отразит ключевой пенальти в кубковом матче с «Зенитом». Он классный вратарь, замечательный человек. А то, что произошло – отдельная история, которая заслуживает места в его карьере. Есть ли у него шанс стать основным в чемпионате, зависит от него. Если докажет, то будет в старте», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
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