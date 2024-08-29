Гендиректор «Акрона»: Для Васютина матч с «Зенитом» – отдельная история

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался об игре вратаря команды Александра Васютина в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом». Васютин — воспитанник академии сине-бело-голубых.

«Васютина мы приглашали не для того, чтобы он взял пенальти в игре с «Зенитом». Мы знали о его качествах. Не то, чтобы мы знали, что он отразит ключевой пенальти в кубковом матче с «Зенитом». Он классный вратарь, замечательный человек. А то, что произошло – отдельная история, которая заслуживает места в его карьере. Есть ли у него шанс стать основным в чемпионате, зависит от него. Если докажет, то будет в старте», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.