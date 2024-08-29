Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шэмрок Роверс — ПАОК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона»: Для Васютина матч с «Зенитом» – отдельная история

Гендиректор «Акрона»: Для Васютина матч с «Зенитом» – отдельная история
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался об игре вратаря команды Александра Васютина в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом». Васютин — воспитанник академии сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Васютина мы приглашали не для того, чтобы он взял пенальти в игре с «Зенитом». Мы знали о его качествах. Не то, чтобы мы знали, что он отразит ключевой пенальти в кубковом матче с «Зенитом». Он классный вратарь, замечательный человек. А то, что произошло – отдельная история, которая заслуживает места в его карьере. Есть ли у него шанс стать основным в чемпионате, зависит от него. Если докажет, то будет в старте», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
Гендиректор «Акрона» Власов: нам не принципиально было обыграть именно «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android