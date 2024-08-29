Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шэмрок Роверс — ПАОК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак оценил качества новичка «Зенита» Гонду

Семак оценил качества новичка «Зенита» Гонду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке Лусиано Гонду.

«Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий — непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях. Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде.

Есть ли понимание, когда Лусиано сможет помочь команде на поле? Пока нет, у нас всего два дня на то, чтобы принять решение, посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Первый аргентинский трансфер «Зенита» за семь лет! Среди предыдущих немало провалов
Рейтинг
Первый аргентинский трансфер «Зенита» за семь лет! Среди предыдущих немало провалов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android