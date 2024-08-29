Деян Радич: «Спартак» с нынешним составом способен бороться за все трофеи

Бывший вратарь «Ростова» и футбольный агент Деян Радич высказался о «Спартаке» и главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

– Деян Станкович. Со стороны кажется, что он сразу же влюбил в себя болельщиков. Как вы можете оценить старт его работы?

– Деян тратит очень много энергии на работу. И заряжает ей всех вокруг. Но «Спартак» очень неплохой клуб. Они сделал из Эмери «трениришку». А потом он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто добиться тех целей, которые перед ним поставили. При этом с нынешним составом «Спартак» способен бороться за все трофеи. Главное – сохранять терпение и дать Станковичу поработать, — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Напомним, 24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0. После шести туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует московский «Локомотив» (15 очков).