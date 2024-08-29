«Хороший форвард всегда пригодится». Боярский выступил за переход Соболева в «Зенит»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о возможном переходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга. Боярский поддержал потенциальный трансфер нападающего красно-белых, назвав Соболева хорошим футболистом и голеодором.

«Жду ли я Соболева в «Зените»? В принципе, да. Как и все нормальные люди, я в курсе событий, происходящих в «Зените», хотя и не являюсь их инициатором или советчиком. Но, судя по всему, от добра добра не ищут. Соболев – очень хороший игрок, озорной, я за ним наблюдаю. Он проявил себя в «Спартаке» очень активным голеадором.

Другой разговор, многие считают, что на сегодняшний день он не очень нужен. Но я считаю, что в юбилейный год хороший игрок всегда пригодится, потому что обязательно нужно занять в нынешнем сезоне первое место. Я думаю, что с приходом Соболева, нападение только усилится. Я целиком и полностью выступаю «за» его переход", — приводит слова Боярского «Спорт День за Днем».

Накануне председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб примет решение по Соболеву сегодня, 29 августа.