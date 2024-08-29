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Семак ответил, кто не сможет помочь «Зениту» в матче с «Пари НН»

Семак ответил, кто не сможет помочь «Зениту» в матче с «Пари НН»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травмированных футболистах перед матчем 7-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 31 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«Список достаточно обширный. Из тех, кто точно не примет участие — это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют. Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом. Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение. Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы — и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок. Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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