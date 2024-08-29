Семак ответил, кто не сможет помочь «Зениту» в матче с «Пари НН»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травмированных футболистах перед матчем 7-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 31 августа.

«Список достаточно обширный. Из тех, кто точно не примет участие — это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют. Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом. Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение. Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы — и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок. Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».