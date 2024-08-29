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«Мы фавориты только на бумаге». Тренер «Зенита» Семак — о предстоящей игре с «Пари НН»

«Мы фавориты только на бумаге». Тренер «Зенита» Семак — о предстоящей игре с «Пари НН»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 31 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы фавориты только на бумаге. На футбольное поле выходят люди, игроки. И тот, кто лучше, тот и побеждает. Поэтому не имеет значения, кто является фаворитом, кто не является, сколько команда бьёт или атакует, контролирует мяч. Главное — кто сможет забить больше, тот и победит», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. «Пари Нижний Новгород» (6) располагается на 10-й строчке.

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