Дьяков: когда имеешь миллионные контракты, ездишь не на Camry, а садишься на Bentley

Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался о финансовой составляющей своей жизни. Он отметил, что с ростом заработка у людей растут и потребности, к которым они потом привыкают.

«Когда-то я тоже жил на 50 тысяч. Когда ты зарабатываешь большие деньги, имеешь миллионные контракты, ты уже ездишь не на Toyota Camry, а садишься на Mercedes, Bentley. Эти машины надо как-то содержать. Также покупаешь квартиры или дома. У тебя появляется ребёнок — надо тратить на сад, школу и так далее. Ты поднимаешь планку и эту планку надо держать. Ты же хочешь хорошо и красиво жить. Хочешь поехать в красивое место отдохнуть, на выходных сходить в хороший ресторан. Нельзя на 100 тысяч так прожить», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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