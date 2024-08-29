Гендиректор «Динамо» прокомментировал выход шести воспитанников в матче с «Крыльями»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался насчёт выхода шести воспитанников в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Вы видите, что у «Динамо» большая академия. У нас шесть филиалов, большая сеть франшиз. Охват довольно большой. Мы стали делать серьезную ставку на будущее. Инвестировано много средств, создан и успешно работает эндаумент-фонд «Динамо», с помощью которого финансируется наша Академия имени Льва Яшина. Сделано все это для того, чтобы создавать условия для молодых футболистов. В матче с «Крыльями Советов» в стартовом составе вышло шесть воспитанников, а еще был Ульви Бабаев, который выступает на правах аренды за самарцев. Большая часть голов и передач в этом матче сделаны нашими воспитанниками. Это не может не радовать», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.