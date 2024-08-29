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Гендиректор «Динамо» прокомментировал выход шести воспитанников в матче с «Крыльями»

Гендиректор «Динамо» прокомментировал выход шести воспитанников в матче с «Крыльями»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался насчёт выхода шести воспитанников в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«Вы видите, что у «Динамо» большая академия. У нас шесть филиалов, большая сеть франшиз. Охват довольно большой. Мы стали делать серьезную ставку на будущее. Инвестировано много средств, создан и успешно работает эндаумент-фонд «Динамо», с помощью которого финансируется наша Академия имени Льва Яшина. Сделано все это для того, чтобы создавать условия для молодых футболистов. В матче с «Крыльями Советов» в стартовом составе вышло шесть воспитанников, а еще был Ульви Бабаев, который выступает на правах аренды за самарцев. Большая часть голов и передач в этом матче сделаны нашими воспитанниками. Это не может не радовать», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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