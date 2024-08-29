Игрок «Локо» Батраков: внимание Карпина? Очень приятно

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о попадании в расширенный список национальной команды России. Отметим, что 19-летний футболист попал и в состав молодёжной сборной России.

«Внимание Карпина? Очень приятно. Я к этому долго шёл», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Национальная команда России 5 и 7 сентября проведёт два товарищеских матча: с Вьетнамом и Таиландом. Игры пройдут в Ханое (Вьетнам). Молодежная сборная России сыграет в двух товарищеских играх со сверстниками из Вьетнама 6 и 9 сентября.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и Беларусью (4:0).