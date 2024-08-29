Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локо» Батраков: внимание Карпина? Очень приятно

Игрок «Локо» Батраков: внимание Карпина? Очень приятно
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о попадании в расширенный список национальной команды России. Отметим, что 19-летний футболист попал и в состав молодёжной сборной России.

«Внимание Карпина? Очень приятно. Я к этому долго шёл», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Национальная команда России 5 и 7 сентября проведёт два товарищеских матча: с Вьетнамом и Таиландом. Игры пройдут в Ханое (Вьетнам). Молодежная сборная России сыграет в двух товарищеских играх со сверстниками из Вьетнама 6 и 9 сентября.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и Беларусью (4:0).

Материалы по теме
Батраков ответил, что не знает, в какую сборную поедет — основную или молодёжную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android