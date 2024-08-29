Виталий Дьяков: меня удивляет, что Дзюба до сих пор без команды

Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался о том, что нападающий Артём Дзюба долгое время пребывает в статусе свободного агента.

«Меня удивляет, что Дзюба до сих пор без команды. Я понимаю, что у него могут быть запросы по зарплате. А, может, для него сейчас зарплата не важна, главное — играть и забивать. Всё-таки за карьеру он успел заработать. Есть много команд, которым он вполне мог бы помочь», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Полностью интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время