Витюгов прокомментировал разгромное поражение «Крыльев» в матче с «Динамо»

Футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов прокомментировал разгромное поражение самарской команды в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка с московским «Динамо».

«5:1 — это много. Понятно, что был смешанный состав. Есть ребята, которые первый раз сыграли. Но вчера все допускали ошибки: и молодые, и опытные ребята. Когда ты очень много мячей теряешь, раскрываешься. «Динамо», несмотря на то, что тоже играли смешанным составом, реализует эти ошибки и наказывает. Очень много за спину получили, играли высоко. Идти в прессинг у нас не всегда хорошо получается. Из-за этого получаем ещё», — сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоялся накануне, 28 августа.