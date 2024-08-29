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Витюгов прокомментировал разгромное поражение «Крыльев» в матче с «Динамо»

Витюгов прокомментировал разгромное поражение «Крыльев» в матче с «Динамо»
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Футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов прокомментировал разгромное поражение самарской команды в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка с московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Боков – 9'     2:0 Окишор – 21'     2:1 Костанца – 42'     3:1 Окишор – 45+1'     4:1 Гладышев – 57'     5:1 Макаров – 83'    

«5:1 — это много. Понятно, что был смешанный состав. Есть ребята, которые первый раз сыграли. Но вчера все допускали ошибки: и молодые, и опытные ребята. Когда ты очень много мячей теряешь, раскрываешься. «Динамо», несмотря на то, что тоже играли смешанным составом, реализует эти ошибки и наказывает. Очень много за спину получили, играли высоко. Идти в прессинг у нас не всегда хорошо получается. Из-за этого получаем ещё», — сказал Витюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоялся накануне, 28 августа.

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