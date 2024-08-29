Виталий Дьяков объяснил, почему решил возглавить медиакоманду «БроукБойз»

Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался о своей тренерской карьере, которая началась в Медиалиге.

— Как вам дался переход от футболиста к тренеру?

— Не очень легко. Всё равно хочется ещё играть. Даже играя в Медиалиге я получал удовольствие от футбола, потому что Медиалига сильно развилась, а соревноваться всегда интересно. Испытывать эмоции футболиста — это круто. Но я понимаю, что надо двигаться дальше.

Да, мог бы ещё поиграть года три, но это не принесёт никакого толка. Потешить своё самолюбие? Становиться тренером и двигаться дальше более интересно. Осенью я пойду на новую ступень обучения — на лицензию «А» УЕФА. Там основной момент в том, что нужно быть действующим тренером и работать при команде. Это важный фактор, почему я стал тренером «Броук Бойз», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время