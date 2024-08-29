Дмитрий Васильев – о поражении «Акрону»: «Зениту» нельзя так играть, надо что-то менять

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

«Не знаю, что с нами было не так. Не могу объяснить. Но согласен с Сергеем Богдановичем. Мне первый тайм тоже не понравился. И моя игра в том числе, и игра команды. В первом тайме у нас было меньше моментов, не контролировали мяч, игру. Во втором тайме было лучше. Возможно, мы и правда находимся на функциональном спаде. Надо что-то менять. Уже три ничьи. Приезжали в Самару с мыслью забрать три очка. Думали, разберёмся. Но так играть нельзя. Особенно, как в первом тайме», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.