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Дмитрий Васильев – о поражении «Акрону»: «Зениту» нельзя так играть, надо что-то менять

Дмитрий Васильев – о поражении «Акрону»: «Зениту» нельзя так играть, надо что-то менять
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Не знаю, что с нами было не так. Не могу объяснить. Но согласен с Сергеем Богдановичем. Мне первый тайм тоже не понравился. И моя игра в том числе, и игра команды. В первом тайме у нас было меньше моментов, не контролировали мяч, игру. Во втором тайме было лучше. Возможно, мы и правда находимся на функциональном спаде. Надо что-то менять. Уже три ничьи. Приезжали в Самару с мыслью забрать три очка. Думали, разберёмся. Но так играть нельзя. Особенно, как в первом тайме», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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